Six démocrates américains reprochent à Netanyahu son « mépris total » pour la vie des Palestiniens

Rentrés d’un voyage en Israël, six démocrates de la Chambre des Représentants des États-Unis ont reproché au Premier ministre Benjamin Netanyahu son « mépris total pour la vie des Palestiniens » et dit leur crainte qu’il n’aille tout droit vers la « destruction totale » de Gaza, rapporte le site israélien I24NEWS.

Ces démocrates – au rang desquels figure la démocrate la plus chevronnée de la commission des crédits de la Chambre, Rosa DeLauro, du Connecticut – ont fait des déclarations par voie de communiqué publié vendredi. Ils incarnent toutes les nuances idéologiques de leur parti et certains d’entre eux sont plutôt pro-israéliens.

Le ton même de la déclaration, qui a surpris, s’analyse comme le signe que les Démocrates de la Chambre s’éloignent chaque jour davantage d’un Israël dirigé par Netanyahu, ajoute la même source.

Les six démocrates ont directement reproché à Netanyahu le manque d’aide aux Palestiniens.

« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que le Premier ministre Netanyahu s’achemine vers la destruction totale de Gaza en faisant montre d’un mépris total pour la vie des Palestiniens », peut-on lire dans le communiqué.

« Près de 30 000 Palestiniens ont été tués et 70 000 autres ont été blessés, sans oublier les milliers de disparus. Il est honteux qu’il n’ait pas accepté le niveau requis d’aide humanitaire. »

