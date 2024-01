Six femmes tunisiennes du monde de la Finance distinguées en 2023

Six femmes tunisiennes du monde de la finance ont remporté le prix « Tunisian Women in Finance of the Year 2023 » (Femmes tunisiennes en finance de l’année 2023), attribué par l’association tunisienne RECONNECTT, basée en France et regroupant les compétences tunisiennes hautement qualifiées du monde entier.

Cette distinction intervient après un premier prix décerné, il y a quelques jours, à six femmes tunisiennes ayant marqué l’année 2023 par leurs réalisations dans le domaine des nouvelles technologies.

Les lauréates du prix RECONNECTT « Tunisian Women in Finance of the Year 2023 », sont des femmes tunisiennes ayant contribué à travers leur expertise, travaux de recherche et réalisations professionnelles au rayonnement de la Tunisie dans les domaines de la finance quantitative, la gestion des risques, l’évaluation des actifs financiers, les marchés financiers internationaux et émergents, l’investissement financier global, la gouvernance financière, la finance durable et les nouvelles technologies digitales.

Il s’agit de Feriel Chabrak, DG de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), Ines Chaieb, Professeur de Finance à l’Université de Genève (Suisse) et Yosr Khlif Directrice des dérivés de change chez HSBC-London Global Banking and Markets (Royaume-Uni).

La liste comprend également Dorra Hmaied, Professeur de Finance à l’IHEC Carthage (Tunisie), Marjène Rabah, Professeur de finance à HEC Montréal (Canada) et Olfa Maalaoui spécialiste en gestion des risques et en évaluation des actifs financiers, chez Bloomberg LP (États-Unis).

La sélection a été effectuée par les membres de RECONNECTT et soumise au vote de son réseau d’ambassadeurs à travers le monde.

Les biographies des lauréates expertes du secteur bancaire et financier ou appartenant au monde universitaire seront publiées sur le site web de RECONNECTT et ses pages LinkedIn et Facebook.

RECONNECTT est une association tunisienne basée à Paris qui regroupe les compétences tunisiennes à travers le monde. Elle a pour objectifs de booster les femmes tunisiennes dans les sciences et la technologie en Tunisie et à l’étranger, promouvoir les scientifiques, chercheurs, experts, leaders et talents, valoriser le capital culturel et patrimonial en Tunisie et dans le monde et développer les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud en Méditerranée dans les nouvelles technologies.