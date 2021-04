Six universités publiques tunisiennes figurent dans le classement mondial «Times Higher Education Impact Ranking 2021 »

Six universités publiques tunisiennes ont figuré dans le classement mondial «Times Higher Education Impact Ranking 2021 » qui comprend 1115 universités de 94 pays et les évalue par rapport aux 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Il s’agit de l’Université de Tunis El Manar, université de la Manouba, université de Sousse, université de Monastir, université de Carthage et l’université de Sfax.

Selon ce classement mondial, dont les résultats viennent d’être rendus publics, l’Université de Tunis El Manar est classée parmi le top 400 au niveau global et l’université de Sousse dans le top 601-800. Les universités de Carthage, de la Manouba et de Monastir sont classées dans le top 801-1000 tandis que l’université de Sfax est classée dans le top 1001+.

Au niveau de la qualité de l’éducation, les universités de Sousse et de Tunis El Manar sont classées dans le top 301-400, l’université de la Manouba dans le top 401-600, les universités de Carthage et Monastir dans le top 601-800 et l’université de Sfax dans le top 801+.

Au niveau de l’indicateur « Paix, justice et institutions fortes », l’université Tunis El Manar est classée dans le top 101-200, l’université de Sousse dans le top 301-400, les universités de la Manouba et de Monastir dans le top 401-600 et l’université de Carthage dans le top 601+.

S’agissant de l’indicateur « Partenariats pour les objectifs », l’université de Tunis El Manar figure dans le top 201-300, l’université de Sousse dans le top 401-600, les universités de Carthage et de Sfax dans le top 601-800 et les universités de la Manouba et de Monastir dans le top 801-1000.

En ce qui concerne l’indicateur « Santé et bien-être » l’UTM est classée dans le top 201-300, l’université de Monastir dans le top 401-600, les universités de Sfax et de Sousse dans le top 601-800 et l’université de Carthage dans le top 801+

Pour l’indicateur Egalité des sexes, l’université de Sousse est classée dans le top 201-300, l’université de la Manouba dans le top 301-400, les universités de Carthage et de Monastir dans le top 401-600 et l’université de Sfax dans le top 601+.

Au niveau de l’indicateur « Action pour le climat », l’université de Carthage se classe dans le top 201-300 et les universités de Monastir et de Sousse dans le top 401+.

Pour ce qui est de l’indicateur « pas de pauvreté », l’université de Sousse se classe dans le top 301-400 et les universités de Carthage et de Monastir dans le top 401+

Par ailleurs, l’université de Carthage est classée dans le top 201-300 au niveau de l’indicateur « Zéro faim », tandis que l’université de Sousse figure dans le top 301-400 et l’université de Monastir dans le top 401+.

Concernant l’indicateur « Eau propre et assainissement », les universités de Carthage, de Monastir et de Sousse sont classées dans le top 401+.

Au niveau de la réduction des inégalités, les universités de Carthage, de Monastir et de Sousse sont classées dans le top 401-600. Ces institutions sont classées dans top 301-400 au niveau de l’indicateur « La vie sur terre » et dans le top 401+ dans la consommation et la production responsables.

S’agissant de l’indicateur « Energie propre et abordable », l’université de Monastir est dans le top 301-400 et les universités de Carthage et de Sousse dans le top 401+.

Quant à l’indicateur, industrie innovation et infrastructure, l’université de Carthage se trouve dans le top 301-400 et les universités de Monastir, Sfax et Sousse sont classées dans le top 401-600.

Pour l’indicateur, travail décent et croissance économique, l’université de Sousse est dans le top 401-600 et les universités de Carthage et de Monastir dans le top 601+.

Selon l’indicateur « La vie sous l’eau », les universités de Monastir et de Sousse sont classées dans le top 201-300 et l’université de Carthage dans le top 301+.

Pour ce qui est de l’indicateur Villes et communautés durables, les universités de Carthage et de Sousse figurent dans le top 401-600 et l’université de Monastir dans le top 601+.