Slim Azzabi: Le taux de croissance est à -6,5%

Slim Azzabi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale a assuré ce lundi 13 juillet 2020 que rétablissement de l’économie nationale sera lent durant le second semestre 2020. Le taux de croissance doit régresser pour atteindre -6,5%.

Le ministre a expliqué les causes de cette dérive: La baisse de la consommation, la suspension de la demande extérieure et surtout de nos partenaires européens et les pressions sur le budget à cause de la baisse des ressources et l’augmentation des dépenses sociales et économiques suite à la pandémie du coronavirus.

Le taux de croissance économique est estimé à -6,5%. Un taux atteint pour la cinquième fois depuis l’indépendance du pays, rapporte Mosaïque fm.