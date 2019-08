Slim Riahi utilisera l’hologramme pour communiquer avec les électeurs

Slim Riahi, fondateur d’un nouveau parti, « Mouvement d’Al-Watan al-Jadid » (Nouvelle Patrie), s’est affublé du titre de « premier militant politique après la révolution », ayant été expatrié et exilé trois ans dans l’opposition selon ses dires.

Riahi a affirmé qu’il s’efforcera de revenir en Tunisie durant la campagne électorale de la Présidentielle et des Législatives, et ce lors d’une apparition à la réunion constitutive du Mouvement, via la technique hologramme dont il a été qu’elle la meilleure solution technique disponible pour communiquer avec les électeurs.