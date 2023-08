Smart baisse ses bénéfices et traîne toujours le contrôle fiscal de 2020

Les états financiers intermédiaires du revendeur de matériel informatique «Smart Tunisie » font ressortir un total net de bilan de 196 606 028 DT, des capitaux propres positifs de 93 917 369 DT, y compris le résultat bénéficiaire de la période s’élevant à 8 454 464 DT. On notera qu’à fin juin 2023, le résultat d’exploitation de Smart était en baisse de 1,485 en GA, et que le bénéfice de la période était, lui aussi en baisse de 945.638 DT en glissement annuel (GA) aussi.

On notera aussi que les commissaires aux comptes de l’entreprise, sont revenus en détail sur le contrôle fiscal dont la société a fait l’objet en 2020. La notification des résultats du contrôle fait ressortir un montant total d’impôts et de pénalités à payer de 4, 101 MDT dinars ainsi que la révision des reports de TVA et d’IS. La société a demandé le bénéfice des dispositions de l’amnistie fiscale, et l’administration fiscale a notifié à la société l’arrêté de taxation d’office faisant ressortir un montant total d’impôts et de pénalités à payer de 4, 043 MDT dinars ainsi que la révision du report d’IS à 842 mDT et du report de TVA à 144 mDT au 31 décembre 2018. En date du 30 juin 2022, les deux parties ont conclu un échéancier de paiement des créances fiscales pour 2, 543 MDT à raison d’un montant trimestriel de 181 mDT pour une période s’étalant du 30 avril 2022 au 31 juillet 2025.

En date du 13 septembre 2022, les deux parties ont conclu un deuxième échéancier de paiement des créances fiscales, et la société s’est opposée en août 2022 à la taxation d’office auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis.

La société a constitué une provision pour risque de 1, 420 MDT, sur la base de l’évaluation actualisée faite par son conseiller fiscal. Le montant provisionné par la société a été appuyé par des jurisprudences fiscales et des sentences de jugements rendues relatives à des contrôles fiscaux de sociétés appartenant au même secteur d’activité. A la date d’arrêté des états financiers par le Conseil d’Administration du 22 août 2023, l’impact définitif de cette situation ne peut être estimé de façon fiable.