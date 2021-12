Smart Tunisie réaliserait un résultat net de 19 MD à la fin de l’exercice 2021

Le résultat net de la société « Smart Tunisie », spécialisée dans la distribution des matériels informatiques, devra atteindre 19 MD à la fin de l’exercice 2021, par rapport à des prévisions de 18 MD, a affirmé jeudi, son directeur général adjoint, Hédi Essafi.

A la même date, le chiffre d’affaires de la société devra atteindre 282 MD, contre des prévisions de 307 MD , a ajouté Essafi, qui intervenait à une communication financière de la société tenue à la Bourse de Tunis.

Sur la période 2017-2020, le chiffre d’affaires de la société a progressé à un taux de croissance annuel moyen de 11,5%, sauf que cette évolution a été interrompue par l’avènement de la crise sanitaire de la COVID-19.

Smart Tunisie s’apprête à s’introduire sur le marché principal de la cote de la bourse. L’opération d’introduction porte sur une valeur de 56 MD, représentant 31% du capital de la société, via une augmentation de capital de 10 MD et une cession des titres de 46 MD.

Les souscriptions seront ouvertes au public du 13 décembre 2021 au 22 décembre 2022, au prix de 25, 500 D, l’action. La société compte distribuer des dividendes au cours du premier trimestre 2022.

« Ainsi, après la réussite de l’opération de souscription, la société Smart Tunisie, sera la première du secteur de distribution dans le domaine de IT, cotée sur le marché boursier, et le nombre des sociétés cotées en bourse sera porté à 80, a relevé Mahmoud Bouden, actionnaire et DGA de Smart Tunisie.

D’après lui, « l’objectif principal de cette introduction est d’assurer la pérennité de la société et de se conformer davantage aux règles de transparence de la bourse de Tunis ».

Cette introduction vise également, à renforcer les fonds propres de la société, à rééquilibrer sa structure financière, et à financer un plan d’investissement de 17 MD sur les cinq prochaines années et à créer un intéressement pour le personnel (près de 300 employés), en lui ouvrant 1% du capital .

Le business plan de la société prévoit un taux de croissance de 7,7% sur la période 2020-2025. Ainsi, le résultat net prévisionnel part du groupe devra passer de 18 MD en 2021, à 30 MD en 2025.

Le groupe Smart Tunisie se compose de 6 sociétés. Il est acteur majeur dans le domaine de l’IT, avec une part de marché d’environ 40%, en commercialisant plus de 25 marques.