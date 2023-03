SNCFT évoque la possibilité d’abandonner les dessertes nocturnes si les actes de vandalisme se poursuivent

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a évoqué, dans un communiqué publié vendredi, la possibilité d’abandonner complètement les dessertes nocturnes, si les actes de vandalisme visant ses trains et ses équipements se poursuivent ».

La société a souligné, dans ce cadre, que ses trains nocturnes de la banlieue Sud de Tunis ont été attaqués, dès le premier jour de Ramadan, par des jets de pierres, au niveau des gares de Mégrine, Rades Lycée, Rades Meliane, Hammam Lif, Bir El Bay, et Riyadh, ce qui a brisé les vitres de plusieurs wagons, et a semé la panique auprès des passagers.

Elle a fait savoir, également, que de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés, ce qui a nécessité l’arrêt de l’exploitation de plusieurs trains de voyageurs, en attendant leur réparation.

La SNCFT a indiqué, par ailleurs, qu’elle veille à assurer la continuité de ce service public, malgré les difficultés confrontées, alors que ce genre d’incidents entraine des charges supplémentaires à la société, outre la suspension d’un nombre de dessertes, notamment durant la nuit du jeudi 23 mars 2023.

Elle a révélé, en outre, qu’elle est en train de coordonner avec les services du ministère de l’Intérieur, afin de faire face à ces actes de vandalisme, appelant les citoyens à contribuer à la préservation des biens et services publics.

