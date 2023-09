La SNCFT avertit : Le déraillement des convois ferroviaires, est punissable de peine de mort

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a condamné, lundi, l’acte de fixation de deux barres de fer sur les rails de chemin de fer entre les gares de « Fej Tameur » et » Kalaa El Khasba », commis hier dimanche.

Dans un communiqué publié, lundi, la société a indiqué que » le coupable risque d’être condamné à une peine de mort en cas de décès » et que le conducteur du train n°6/51 reliant Tunis à Kalaa El Khasba a repéré la présence de ces deux barres de fer sur les rails.

» Cet incident a provoqué l’arrêt du train entre 13h30 et 16h30, pour permettre aux services concernés d’intervenir pour enlever les deux barres de fer » a précisé la SNCFT.

La société a qualifié cet incident d’ » acte irresponsable » qui pourrait engendrer des pertes humaines et matérielles faisant savoir que ces actes sont passibles de sanctions pénales conformément à l’article 53 de la Loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer.

Ce dernier (article) stipule que » quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie ferrée, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation ou employé un moyen quelconque pour faire sortir les convois des rails, est puni de dix ans d’emprisonnement « .

