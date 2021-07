SNJT: Les médias et les journalistes appelés à respecter la déontologie professionnelle

Le syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) a déclaré soutenir entièrement les revendications légitimes des Tunisiens, clamées, dimanche, lors des manifestations organisées dans les différentes régions de Tunisie, le jour de la célébration de la fête de la République.

- Publicité-

Les manifestants ont dénoncé, pendant leurs mouvements de protestation, la détérioration de la situation économique, sociale et sanitaire qui, selon eux, résulte de l’échec du système politique, a indiqué le syndicat dans une déclaration publiée lundi.

Le Snjt a mis en garde contre le fait de porter atteinte aux acquis de « la révolution de la liberté et de la dignité ».

Le syndicat s’est dit, fortement, préoccupé des risques qui menacent la liberté d’expression, de la presse et de l’information, invitant à garder les médias et les journalistes à l’écart des tiraillements politiques et exhortant au respect des principes de la liberté d’expression et de la presse, garantis par la Constitution.

Le Snjt a appelé les journalistes et les établissements médiatiques à faire preuve d’un sens des responsabilités en cette phase délicate et de respecter l’éthique professionnelle. Il s’agit, aussi, de recueillir les informations auprès des sources fiables et de ne pas diffuser les discours haineux, de violence et d’incitation sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, soutient le Snjt.

Le syndicat appelle, également, toutes les composantes politiques à faire preuve de calme, de sagesse et de pondération et à éviter les conflits et divisions.