Sodexo devient Pluxee

Annoncé officiellement en juin dernier, le Groupe Sodexo Tunisie lance le 5 décembre, Pluxee, une nouvelle marque qui ouvre un monde d’opportunités, pour l’activité Services Avantages et Récompenses de Sodexo.

L’objectif de ce changement de marque est triple. Il vise, dit le communiqué de l’entreprise, à « mieux accompagner les entreprises face aux évolutions du monde du travail et aux attentes individuelles de bien-être et d’épanouissement ; à soutenir une trajectoire de croissance, en créant plus de valeur pour toutes les parties-prenantes ».