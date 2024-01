Soldats tués en Jordanie: La réponse américaine se précise

Joe Biden a déclaré mardi que « oui », il avait décidé comment riposter après la mort de trois militaires américains, une réponse qui prendra probablement la forme de représailles « multiples ».

Interrogé au sujet de l’Iran, le président américain a dit: « Je les tiens pour responsables dans la mesure où ils fournissent les armes aux gens qui ont fait ça », en l’occurrence les combattants responsables de l’attaque meurtrière dimanche en Jordanie, près de la frontière syrienne.

Le démocrate de 81 ans, qui fait face à une intense pression de ses adversaires républicains pour répondre fermement à Téhéran, n’a pas donné plus de détails lors d’un échange rapide avec les journalistes à la Maison Blanche, avant de partir faire campagne pour la journée en Floride (sud-est).

« Il est très possible que vous assistiez à une réponse graduée, pas une seule action mais potentiellement de multiples actions, » a ensuite ajouté le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, à bord de l’avion présidentiel.

La veille, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken avait lui évoqué des représailles « à plusieurs niveaux, menées par étapes et étalées dans le temps. »

- Publicité-