Soldes d’été 2023 : 32 infractions enregistrées jusqu’à présent

Quelque 32 infractions ont été levées, à l’issue de 250 visites de contrôle économiques, menées dans le cadre des soldes d’été 2023. Ces infractions ont concerné, essentiellement, l’activité de prêt à porter (25 infractions).Houssem eddine Touiti, directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce a révélé samedi, lors d’une conférence de presse, que plusieurs pratiques illégales ont été enregistrées, notamment le non respect des dispositions légales de soldes (17 infractions), le non affichage des prix (11) et la facturation.Pour rappel, 1612 points de vente ont participé aux Soldes d’été 2023, dont 59% sont situés dans le grand Tunis, 19% au sud et 15% au centre et dans les régions côtières.

Les soldes d’été ont démarré le 7 août et se poursuivront jusqu’au 17 septembre 2023

