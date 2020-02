Somalie-invasion des criquets : Lee gouvernement déclare l’«urgence nationale»

Une invasion de criquets a poussé la Somalie à déclarer l’« urgence nationale » ce dimanche. « La recrudescence actuelle des criquets pèlerins […] constitue une menace majeure pour la fragile situation de la sécurité alimentaire » du pays, a indiqué le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

La Somalie est le premier pays à se mobiliser au niveau national contre ces essaims de criquets affamés. Leur apparition, liée selon des experts aux variations climatiques extrêmes, menace l’approvisionnement alimentaire dans l’une des régions les plus pauvres et les plus vulnérables du monde.

Des essaims de criquets d’une ampleur historique – plusieurs milliards d’insectes – dévastent depuis des semaines la Corne de l’Afrique, alors que la région est déjà frappée par une sécheresse et des inondations. « Les sources de nourriture pour les personnes et leur bétail sont menacées », a ajouté le ministère de l’Agriculture, expliquant que les criquets pèlerins s’attaquent aux cultures et au fourrage.