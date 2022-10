Sommet de la Francophonie Djerba2022: Evénements majeurs et manifestations parallèles

Depuis le dernier Sommet de la Francophonie qui a eu lieu à Erevan en Arménie les 11 et 12 octobre 2018, aucun autre Sommet n’a pu se tenir en raison de la pandémie de Covid19.

Le Sommet de Djerba marque ainsi le début de la présidence tunisienne de la Francophonie par Kaïs Saied, le Chef de l’Etat de la République tunisienne pour les deux prochaines années, lit-on dans un communiqué publié sur le site de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Le 18e Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement membres de la Francophonie qui se tiendra les 19 et 20 novembre 2022 est aussi « un moment important pour la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise MUSHIKIWABO, qui dressera, pour la première fois, devant les Chefs d’Etat et de gouvernement, le bilan de son mandat de quatre ans » ajoute la même source.

A travers la remise d’un rapport exhaustif d’activité, la Secrétaire générale fera état des actions de transformation mises en place et de la dynamique de changement qui s’opère depuis sa prise de fonction au sein de l’Organisation en janvier 2019. Elle présentera également sa vision pour l’avenir de l’OIF et de la Francophonie.

Ci-après le programme des événements majeurs et des manifestations parallèles qui rythmeront le 18ème Sommet de la francophonie ayant pour thème « La Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone » :

Temps forts:

Vendredi 18 novembre 2022 : Tenue de la 43e Conférence Ministérielle de la Francophonie

Samedi 19 novembre 2022 :

Prise de la photo de groupe, avant l’ouverture officielle du Sommet,

Cérémonie d’ouverture solennelle du Sommet en présence des Chefs d’Etat et de gouvernement membres de la Francophonie,

Représentation artistique organisée par le pays hôte, la Tunisie.

Dimanche 20 novembre : Poursuite des travaux et clôture du 18ème Sommet de la Francophonie.

Manifestations parallèles

Outre ces événements majeurs, l’Ile de Djerba, abritera des manifestations parallèles avec un programme riche et varié, dont notamment le Village de la Francophonie (13 – 22 novembre 2022) et le Forum Economique de la Francophonie (20 et 21 novembre 2022).

Le Forum Economique Francophone (FEF), qui se tiendra à l’hôtel Palm Beach Djerba les 20 et 21 novembre 2022 sous le thème « Pour une croissance partagée dans l’espace francophone », constituera une étape importante dans la mise en place d’une Francophonie économique, en permettant la création et l’échange des liens entre les cercles d’affaires francophones, qu’ils soient privés ou publics.

Le Village de la Francophonie, qui aura lieu au Park Djerba Explore du 13 au 22 novembre 2022, sera le rendez-vous incontournable de la culture francophone avec une animation continue pendant dix jours. Il s’agira d’un lieu de convivialité, ouvert aux participants au Sommet ainsi qu’au grand public, qui mettra en valeur la richesse culturelle et les spécificités des pays francophones à travers des pavillons représentant les traditions et l’artisanat de chaque pays, une scène artistique pour des spectacles variés, un espace pour des expositions immersives, une salle de conférence, une exposition de calligraphie, un pavillon dédié à l’OIF et ses opérateurs ainsi qu’un pavillon consacré à la Tunisie.