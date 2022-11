Sommet de la francophonie: Le CITET oraganise une conférence sur l’éco-entrepreneuriat

Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) organise, le 22 novembre prochain, à Djerba, une conférence sur le thème « L’éco-entrepreneuriat: moteur d’une transition écologique créatrice de richesses à l’échelle locale», et ce, en marge du sommet de la francophonie .

La conférence a pour objectif de sensibiliser les jeunes promoteurs et startups francophones sur les enjeux et les défis de gestion et recyclage des déchets ainsi que les acteurs territoriaux, notamment les communes, à adhérer à des démarches entrepreneuriales.

Elle vise aussi à encourager les initiatives portées par les jeunes entrepreneurs en faveur d’un développement local durable et à développer un réseau professionnel favorisant le partage de savoir-faire et d’expériences entre jeunes porteurs d’initiatives et les différents acteurs de développement.

La gestion rationnelle des déchets constitue un enjeu majeur spécifiquement pour les pays de l’Afrique francophone, indique le CITET, soulignant que l’économie circulaire s’impose plus que jamais comme le modèle permettant de répondre aux enjeux environnementaux liés à l’épuisement des ressources, outre le fait qu’elle constitue aussi une niche importante de création d’emplois et de richesses.

Le sommet de la francophonie se tiendra, les 19 et 20 novembre, à Djerba, sur le thème « La connectivité dans la diversité : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone».

En marge de ce sommet, un Forum économique francophone se tiendra, lors duquel, un prix « FEF Djerba 2022 » sera décerné à des start ups qui se sont distinguées à l’international pour leurs efforts et leur contribution active et efficace dans la réalisation des objectifs de développement dans l’espace Francophone.