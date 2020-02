Sommet de l’Union Africaine: La Tunisie soumet les instruments de ratification de la convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre la corruption

Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé d’assurer l’intérim du ministère des Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, a soumis les instruments de ratification de la convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption à la conseillère juridique de l’Union Africaine (UA) Nemira Najm.

Bachtobji a rencontré la conseillère juridique de l’UA en marge de la participation de la Tunisie au 33e sommet de l’UA qui se tient à la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

Il a, à cette occasion, souligné l’importance qu’attache la Tunisie à cette convention et son engagement à mettre en application ses dispositions, indique un communiqué publié, lundi, par le ministère des Affaires étrangères.

L’adhésion de la Tunisie à cette convention, en cette étape, illustre sa volonté à renforcer la coopération avec l’UA et les pays africains dans tous les domaines dont celui de la lutte contre la corruption, a souligné Bachtobji.

Pour sa part, la conseillère juridique a félicité la Tunisie pour la ratification de cette convention, faisant part de disposition à coopérer pleinement avec le gouvernement tunisien en vue d’en appliquer les dispositions.