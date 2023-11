Sommet des BRICS sur la guerre entre Israël et Hamas

L’Afrique du Sud accueillera ce mardi un sommet virtuel du groupe des nations BRICS, auquel participera le président russe Vladimir Poutine, afin de discuter de la guerre entre Israël et Hamas, ont annoncé lundi Pretoria et Moscou.

La « réunion conjointe extraordinaire sur la situation à Gaza au Moyen-Orient » de mardi sera organisée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans l’espoir d’élaborer une réponse commune au conflit qui dure depuis plus de six semaines.

Les dirigeants de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de l’Égypte, de l’Éthiopie, de l’Iran et des Émirats arabes unis – qui devraient tous rejoindre le groupe des BRICS en janvier 2024 – participeront à la réunion.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, y participera également, a indiqué la présidence sud-africaine dans un communiqué.

