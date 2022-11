Sommet du G20 : Entretien entre les présidents américain et chinois

En marge de leur participation au Sommet du G20 ( Groupe des 20 pays les plus riches et à grandes économies émergentes), à Bali, en Indonésie, le président des Etats Unis Joe Biden et le président de la Chine populaire Xi Jinping ont eu, lundi 14 novembre, un entretien pendant quelque trois heures, qualifié de « sincère » par la partie américaine.

Les deux dirigeants se parlaient pour la première fois en tête-à-tête depuis l’élection du président Biden, en novembre 2019.

Ces trois dernières années, la rivalité entre les Etats Unis et la Chine populaire, les deux plus grandes économies mondiales, s’est intensifiée à mesure que la Chine gagnait en puissance et en assurance, remettant en question le leadership américain et la donne géopolitique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

A partir de ce mardi 15 novembre, donc, les pays riches et les grandes économies émergentes se retrouvent pour le sommet du G20, la première rencontre en présentiel depuis la pandémie de Covid-19. Les participants ont un programme chargé au moment où l’économie mondiale tangue sous la pression de l’inflation, des crises énergétiques et alimentaires, dans un contexte instable, notamment à la suite du conflit russo-ukrainien.