Sommet sur le climat : L’UE promet son soutien à l’Afrique

Alors qu’elle participait au premier sommet africain sur le climat mardi à Nairobi, La présidente de la Commission européenne, a réitéré l’engagement de l’Union européenne à aider l’Afrique à lutter contre le changement climatique. Ursula von der Leyen a notamment appelé à plus d’investissements sur le continent.

» L’action climatique peut être l’un des principaux moteurs de la croissance africaine. Mais pour cela, l’Afrique a besoin d’investissements massifs. Et l’Europe veut être votre partenaire, veut être un partenaire pour combler ce déficit d’investissement », a-t-elle déclaré.

Des financements pour des énergies. Mais pas que, la présidente de la Commission européenne, plaide pour la création des chaines de valeurs dans le cadre des opportunités gagnant-gagnant.

« Nous ne sommes pas seulement intéressés par l’extraction des ressources. Nous voulons nous associer à vous pour créer des chaînes de valeur locale, pour créer de bons emplois ici en Afrique. Nous voulons partager avec vous la technologie européenne. Nous voulons investir dans les compétences des travailleurs locaux. C’est essentiel pour les jeunes, car plus vous serez forts en tant que fournisseurs, plus l’Europe diversifiera ses chaînes d’approvisionnement vers l’Afrique et plus nous réduirons les risques pour nos économies respectives. C’est clairement gagnant-gagnant », a expliqué la présidente de la Commission européenne.

Le premier sommet africain sur le climat a débuté lundi au Kenya. L’Afrique paye le prix fort du changement climatique dont elle n’est en réalité pas responsable.

