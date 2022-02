Sommet UE-UA à Bruxelles: Kais Saied plaide pour un partenariat d’égal à égal

Le président de la République Kais Saied, a souligné la nécessité d’ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération avec les pays de l’Union européenne (UE), appelant à instaurer un partenariat d’égal à égal.

- Publicité-

Dans une déclaration aux médias étrangers, en marge de sa participation au 6e sommet Union européenne-Union africaine, Saied a affirmé « nous entamons aujourd’hui une nouvelle étape de l’histoire qui requiert de nouvelles visions », appelant à identifier les causes réelles de la détérioration de la situation des pays du continent , 60 ou 70 ans après leur indépendance.

«Il est nécessaire d’instaurer des relations de coopération fondées sur l’égalité entre toutes les parties», a-t-il encore souligné.

Le 6e sommet UE-UA a démarré ce jeudi après-midi, à Bruxelles, capitale de Belgique, et se poursuit jusqu’à vendredi.

Les principaux dirigeants des continents européen et africain prennent part à cet événement pour débattre des dossiers tels que le nouveau contrat économique et financier, la lutte contre les répercussions du Covid-19 et les changements climatiques.