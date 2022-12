Sonbol : Nous ne sommes pas concernés par les notations internationales

Le PDG de la Société islamique internationale pour le développement du commerce (ITD), Hani Salem Sonbol, a estimé que la phase économique difficile que traverse la Tunisie n’est pas une exception, mais plutôt une étape que connaissent tous les pays touchés par les récentes classifications des agences de numérotation souveraines mondiales, selon sa déclaration faite ce jeudi 1er décembre 2022 à Tunis en marge du lancement de la conférence « Business Meetings for the Pharmaceutical and Medical Supplies » aujourd’hui et demain en Tunisie avec une participation africaine et arabe.

Hani Salem Sonbol a appelé les agences de notation internationales à prendre en compte la situation de la Tunisie, qui souffre des mêmes pressions économiques pour plusieurs pays résultant des répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne.

Il a souligné que la Société islamique internationale pour le développement du commerce ne sera pas affectée par ces notations et que la Tunisie reste un partenaire historique de la Banque islamique de développement et de la Société islamique internationale de développement du commerce.

Dans un autre contexte, Hani Salem Sonbol a annoncé qu’en raison de plusieurs circonstances, la réunion du Conseil des gouverneurs des pays africains et arabes pour cette année a été reportée au premier trimestre de 2023