SONEDE : Coupure de la distribution de l’eau dans plusieurs zones de Rades

Des coupures et des perturbations de la distribution de l’eau seront enregistrées jeudi, à partir de 12h dans les zones de Cité Mohamed Ali, Cité Taïeb Mhiri , Radès Meliane, Radès Noubou et la zone pétrolière (gouvernorat de Ben Arous), a fait savoir, jeudi, la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).Dans un communiqué publié, la Société a expliqué que cette perturbation est due à une panne soudaine survenue à l’aube au niveau du canal principal d’adduction de l’eau (diamètre 600 mm) au niveau de rue de la montagne à RadèsElle a indiqué que l’approvisionnement en eau de ces zones reprendra progressivement vendredi, 18 août 2023, à partir de 10h après l’achèvement des travaux de réparation.

