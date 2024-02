Coupure de l’eau potable, le 28 février 2024 à Midoun et Houmet Souk

Une coupure et une perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, mercredi 28 février 2024, à partir de 12h, dans les délégations de Midoun et Houmet Souk dans l’île de Djerba, a annoncé la Société Nationale de distribution et d’exploitation des eaux (SONEDE).

Cette coupure interviendra en raison des travaux de maintenance annuels programmés du tour de captage et de la station de pompage de l’eau de mer en direction de la station de dessalement de l’eau de mer à Djerba.

La SONEDE a indiqué que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement, jeudi 29 février 2024, à partir de 12h, après l’achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption jour et nuit.

