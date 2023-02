SONEDE : Coupure d’eau potable à Kasserine

Une coupure dans la distribution de l’eau potable a été enregistrée, mardi, dans la ville de Kasserine a fait savoir la SONEDE.

La société a expliqué que cette coupure est due à des actes de pillage et de vandalisme ayant ciblé les équipements électriques et les câbles en cuivre des puits profonds « Ezzouhour 2 » et « Ezzouhour 3 », dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février 2023.

Faisant savoir qu’elle poursuivra en justice toux ceux dont l’implication dans ces actes serait établie, la société a annoncé que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement, après la réparation des équipements détruits et la remise en service des puits concernés.

