SONEDE : Des perturbations et coupures d’eau potable dans ces zones

Des perturbations et des coupures dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, demain mercredi 28 août 2019, à partir de 21h00, dans les zones de Monplaisir et l’Avenue Kheireddine Pacha, a annoncé, mardi, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Ces perturbations sont dues à des travaux de raccordement au niveau du canal principal d’approvisionnement en eau dans le cadre du projet de construction de l’échangeur X2 de la cité El Khadra, un projet du entrepris par le Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

L’approvisionnement en eau potable sera repris progressivement, jeudi 29 août 2019 à partir de 16h, a indiqué la SONEDE, rapporte Mosaïque fm.