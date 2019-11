Sonede: Perturbation de la distribution de l’eau potable à Rafraf

Des perturbations et des coupures dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées demain mercredi 20 novembre 2019, à partir de 12h dans les villes de Rafraf et Rafraf plage de la délégation de Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte), a annoncé, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) dans un communiqué publié mardi.

Ces perturbations sont dues à des travaux d’entretien de la station de pompage assurant l’approvisionnement en eau de la ville de Rafraf.

L’approvisionnement en eau potable sera repris progressivement, mercredi 20 novembre 2019, à partir de 20h.