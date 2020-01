SONEDE : Perturbations dans la distribution de l’eau dans 5 gouvernorats

Des perturbations dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées à partir du mardi 7 janvier 2019, jusqu’au lundi 21 janvier 2019, dans toutes les délégations des gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir et Mahdia, ainsi que dans les délégations de Sakiet Ezzeit, Sakiet Eddaier, Sfax Ville, Sfax Ouest, Sfax Sud et Tynah, relevant du gouvernorat de Sfax.

Selon un communiqué publié vendredi, par la SONEDE, ces perturbations résulteront de la réalisation des travaux d’entretien annuel du canal des eaux du Nord, Medjerda-Cap Bon, par les services de la Société d’exploitation du canal et des adductions des eaux du nord (SECADENORD).

L’approvisionnement en eau dans ces régions reprendra son rythme normal à partir du mercredi 22 janvier 2020.