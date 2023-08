SONEDE: Perturbations de la distribution de l’eau à Sidi Bouzid

Des coupures et des perturbations de la distribution de l’eau ont été signalées dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, en raison d’une coupure de l’électricité alimentant 13 puits profonds, samedi, depuis 9h00, a annoncé la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), dans un communiqué.

Ces perturbations et coupures de l’eau ont été enregistrées dans les délégations de Sidi Bouzid-Est et Sidi Bouzid-ouest, Jelma, Ouled Haffouz, Sabbela, Saida, Regueb, et dans d’autres délégations dans la région de Sfax.

Une reprise progressive de l’approvisionnement en eau est attendue après le rétablissement de l’électricité et la remise en service des ouvrages hydrique, ajoute la SONEDE.

