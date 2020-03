Sony dévoile ses projets d’expansion d’affaires de grande envergure en collaboration avec Poulina Group Holding en Tunisie

Sony célèbre son nouveau partenariat avec Poulina Group Holding dès ce jour

La dernière gamme introduite par Sony en Tunisie comprend des téléviseurs BRAVIA et produits home audio et vidéo

Tunis – Tunisie, le 29 février 2020– Sony Middle East and Africa FZE siégeant à Dubaï a signé un contrat de partenariat avec Poulina Group Holding basée à Tunis pour promouvoir sa dernière gamme signée Sony comprenant des téléviseurs BRAVIA, systèmes home audio et technologies vidéo. 15 nouveaux modèles de téléviseurs et 15 produits home audio et vidéo ont été révélés lors de l’événement de dealer annuel organisé par Poulina Group faisant partie des plans stratégiques de Sony visant à étendre sa présence sur le marché tunisien.

« Sony est très heureuse de sceller un partenariat avec Poulina Group Holding, l’une des meilleures compagnies en Tunisie à forte réputation en matière de fabrication, distribution et marketing”, souligne Takakiyo Fujita, Directeur Général de Sony Middle East and Africa. Avec ce partenariat, nous sommes prêts à introduire les derniers produits de Sony en Tunisie coïncidant avec leur lancement mondial. »

« Nous œuvrons toujours à introduire des produits qui satisferont les demandes voire dépasserons les attentes de nos clients. Nous lançons aujourd’hui sur le marché tunisien, à des prix compétitifs, une nouvelle gamme de téléviseurs et de produits audio vidéo signés Sony à l’aide des technologies japonaises de pointe. 11 centres de service après-vente dirigés par Poulina Group et situés à travers le pays veilleront à assurer le plus haut niveau de satisfaction client », ajoute Mohamed Ben Amor, Directeur Général de GAN Distribution, filiale de Poulina Group Holding.

La plus récente gamme de téléviseurs BRAVIA introduite sur le marché regroupe des téléviseurs Full HD de 32” et des téléviseurs 4K HDR de 85” avec la fonctionnalité Smart Android. A cette gamme de téléviseurs s’ajoutent des produits home audio et vidéo sous les catégories de Home Theatre, Barres de Sons, et Systèmes Audio High-Power.

Des technologies de pointe qui font toute la différence

Les téléviseurs de Sony sont développés à l’aide de technologies innovantes qui les rendent des produits pionniers sur le marché. Parmi les plus importantes fonctionnalités, il faut noter la qualité d’image 4K HDR à contraste élevé acquise en combinant plusieurs technologies uniques de Sony, y compris l’expérience visuelle encore plus immersive “Sound-from-Picture Reality™” et la fonctionnalité familière d’Android.

Ces téléviseurs sont équipés d’un processeur d’image X1™ 4K HDR qui vous offre une expérience plus immersive et des textures et des couleurs naturelles optimisées à l’aide de la technologie Object-based HDR remaster, y compris l’écran TRILUMINOS™ offrant une large gamme de couleurs plus pures.

Cette gamme de téléviseurs vous offre une autre fonctionnalité aussi importante représentée dans la technologie Acoustic Multi-Audio™ grâce aux quatre enceintes frontales et aux tweeters qui contrôlent la position sonore assurant une expérience visuelle unique Sound-From-Picture Reality. Quant à la technologie Dolby Vision™, elle donne vie à vos images pour une expérience visuelle authentique tandis que la solution Dolby Atmos emplira votre salon d’un impressionnant son Surround.

Ces téléviseurs de Sony utilisent le système d’exploitation Android OS avec la fonction de recherche vocale en Arabe et 22 langues différentes pour envoyer des commandes, plus facilement, au téléviseur à l’aide de la voix, permettant ainsi une lecture instantanée des shows, films, et vidéos sur YouTube et Netflix, et beaucoup d’autres contenus. Grâce à la technologie X-Protection PRO, les téléviseurs de Sony sont extrêmement durables et bien protégés contre la poussière, l’humidité, les surcharges électriques et même les foudres.

Parmi les 15 téléviseurs lancés en Tunisie, 11 modèles jouissent de la technologie 4K HDR et 8 autres offrent la fonctionnalité Android.

La gamme des produits home audio vidéo de Sony

La gamme des systèmes home entertainment n’a jamais paru ou résonné aussi magnifique avec Sony. Avec 3 catégories de barres de son – barres de son 5.1 canaux, barres de son 3.1 canal, et systèmes de barres de son d’entrée de gamme, vous pouvez ainsi profiter d’un son captivant, digne d’une salle de cinéma, confortablement installé sur votre canapé.

Au top de la gamme se positionne le modèle HT-S700, un système home theatre moderne 5.1 canaux qui comprend une barre de son 3 canaux, deux enceintes arrière, et un subwoofer externe actif. Avec une puissance de sortie totale de 1000W, Sony vous livre à une expérience authentique de son Surround 5.1 canaux en regardant un film ou écoutant de la musique. Ce système de barres de son est facile à configurer et permet une connexion facile à votre téléviseur via des câbles HDMI. L’une des spécifications les plus remarquantes du modèle HT-S700 est la connexion sans fil avec le périphérique Bluetooth doté de la fonction NFC (connexion une seule touche). Le modèle Sony HT-S700 permet aussi une synchronisation facile avec les téléviseurs BRAVIA en une seule étape. Vous trouverez 5 autres modèles de barres de son disponibles offrant différentes fonctions à des niveaux de prix variés.

Expérience sonore intégrante

Sony dévoile aussi sa gamme de système audio high power comprenant les modèles MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D MHC-V21D et MHC-V02 qui transforme votre salon en discothèque à l’aide d’un seul boîtier compact et léger. Le boîtier est si léger et portable que vous pouvez l’emmener avec vous là où vous vous installez. La nouvelle gamme regroupe des systèmes audio qui offrent un son riche, qui enveloppe même les plus grandes salles grâce à la fonction son Surround 360°. Chaque système est ainsi doté de tweeters arrière, enceintes angulaires et un générateur de son de grande ampleur.

Illuminez votre soirée grâce aux enceintes offrant un éclairage festif à 360° et ajoutant aux espaces de fête les plus petits une expérience festive inégalée avec de nouveaux lumières de fête plus vastes synchronisant à chaque son et rythme. Les enceintes offrent également des basses longue distance avec la fonction Jet Bass Booster qui génère un son riche et enveloppant grâce au conduit Bass Reflex biseauté minutieusement conçu en forme conique.

Avec le mode LIVE SOUND (son live), les modèles MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D et MHC-V21D diffusent la musique dans toutes les directions à l’aide de la technologie Digital Signal Processing, produisant un son 3D qui vous immerge dans une ambiance festive inégalée. Vous pouvez aisément contrôler les enceintes avec un smartphone à travers l’appli Fiestable, qui vous permet de contrôler votre musique facilement.

-FIN –

Aperçu de Sony Middle East and Africa:

Sony Middle East and Africa FZE est une filiale possédée entièrement par Sony Corporation, constituant ainsi le siège de la société mère dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. Les activités de la société couvrent les catégories des produits électroniques grand public, produits électroniques portable (accessoires audio voiture), et produits de divertissement informatique (PlayStation) dans plus de 40 pays de la régions.

Outre les opérations boursières à Jebel Ali Free Zone Establishment à Dubaï, Sony Middle East and Africa entreprend diverses activités logistiques, de vente, et marketing et advertising mais aussi des services à la clientèle à travers ses partenaires d’affaires. Grâce à ses 262 centres de service accrédités gérés par des tiers, Sony œuvre à renforcer sa présence sur les marchés principaux de la région.