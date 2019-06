Soudan : Les chefs de la contestation appellent à la « désobéissance civile » dès dimanche

La ville de Hammamet abrite, du 9 au 16 juin, la 7e Université Méditerranéenne sur la Jeunesse et la Citoyenneté Mondiale (MedUni), qui réunit près de 200 responsables de jeunesse, représentants d’organisations de jeunesse, représentants institutionnels et experts de divers domaines venant de l’Europe et de la région du sud de la Méditerranée.

Cette rencontre annuelle organisée par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe (CNS) en collaboration avec l’Observatoire National de la Jeunesse (ONJ) et d’autres acteurs de jeunesse d’Europe et de la Méditerranée méridionale, constitue pour les jeunes, organisations de jeunesse, institutions liées à la jeunesse et décideurs de la jeunesse, un espace de rencontre et de débat et un moyen de renforcer leurs capacités et de coopérer sur des politiques de jeunesse.

Le principal objectif de MedUni est de renforcer la coopération entre les jeunes, le travail de jeunesse et l’autonomisation des jeunes, accroître l’intégration des questions liées à la jeunesse dans toute politique et engager les jeunes dans la prise de décision et l’élaboration de politiques en établissant des recommandations sur les questions relatives aux jeunes.

La 7e Université vise également à renforcer la capacité des organisations de jeunesse à contribuer à l’agenda mondial sur la participation des jeunes, faciliter un dialogue structuré entre les gouvernements, parlements, autorités locales et régionales, ainsi que les organisations de jeunesse et les leaders de jeunesse et promouvoir les droits humains, le dialogue interculturel et la citoyenneté démocratique en tant que dimensions essentielles de l’éducation à la citoyenneté mondiale.

Au programme de cette rencontre des groupes de discussions et des sessions de formation au profit des participants portant notamment sur des questions en rapport avec l’espace euro-méditerranéen.

La Tunisie, rappelle-t-on, abrite pour la deuxième fois la MedUni, après avoir organisé la 6e édition en mai 2018 à Gammarth.