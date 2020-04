Soukra: Mesure de la température des visiteurs dans les bureaux de poste

La municipalité de la Soukra (Gouvernorat de l’Ariana) a mis en place des dispositifs de mesure de la température des visiteurs, dans les bureaux de poste et distribué des masques médiaux aux citoyens.

Cette action a été initiée par la cellule de crise de la municipalité de la Soukra, dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, déclare à l’agence TAP, mercredi, Yassine Slama, membre du conseil municipal de la Soukra.

Cette opération est menée en collaboration avec une clinique privée qui a offert les thermomètres infrarouges et les moyens de protection pour le cadre médical, ainsi que pour les volontaires, ajoute la même source.

Dans ce contexte, le responsable municipal indique que l’opération se poursuivra dans le siège de la délégation, ainsi que dans les grandes agglomérations et les quartiers populaires, à l’instar de la Cité Ennassim, Mansoura et Dar Fadhal.