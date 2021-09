Soulimane Bouhafs comparaît ce mercredi devant un tribunal algérien

Le dissident algérien Soulimane Bouhafs devait comparaître ce mercredi devant un tribunal algérien, a rapporté la télévision locale, confirmant apparemment qu’il ne se trouvait plus en Tunisie, où il avait obtenu le statut de réfugié.

Il devrait être inculpé d’appartenance au MAK, un groupe séparatiste de la région de Kabylie que l’Algérie a déclaré organisation terroriste l’année dernière, a rapporté la télévision privée algérienne Ennahar.

Cette affaire a scandalisé les groupes de défense des droits en Tunisie, qui affirment que le gouvernement a remis Bouhafs aux autorités algériennes en violation de son statut de réfugié, souligne Reuters qui ajoute qui ajoute qu’elle a soulevé des questions sur l’État de droit en Tunisie, après que le président Kais Saied a pris le pouvoir le 25 juillet dernier , suspendant le Parlement sous l’état d’exception qu’il a prolongé indéfiniment, dans un geste que ses détracteurs qualifient de coup d’État.

Dimanche, l’Algérie a arrêté le magnat tunisien des médias Nabil Karoui, principal adversaire de Saied à l’élection présidentielle de 2019, alors qu’il venait de Tunisie, ont rapporté les médias locaux.

Karoui, qui a été détenu avec son frère, fait face depuis des années à une affaire de corruption dans le cadre de laquelle il a été emprisonné à deux reprises .

Depuis l’intervention de Saied en juillet, ajoute Reuters de nombreux responsables ont été placés en détention ou assignés à résidence sur la base d’accusations existantes et Amnesty International a déclaré avoir identifié au moins 50 personnes soumises à des interdictions de voyager.

Un groupe d’organisations tunisiennes de défense des droits, cité par la même source, a déclaré mardi que des témoins avaient vu des voitures portant des plaques d’immatriculation inhabituelles arriver au domicile de Bouhafs et l’emmener vers une destination inconnue.

L’Algérie prend des mesures sévères à l’encontre du MAK, qui cherche à obtenir l’indépendance de la région de Kabylie, majoritairement berbérophone, citant ce qu’elle considère comme un soutien marocain au groupe comme l’une des raisons pour lesquelles elle a coupé ses liens diplomatiques avec Rabat la semaine dernière.

L’Algérie est le voisin le plus peuplé et le plus puissant de la Tunisie et, depuis que Saied a annoncé les mesures d’urgence, son ministre des affaires étrangères s’est rendu à Tunis à plusieurs reprises pour rencontrer le président.

Ni les responsables algériens ni les responsables tunisiens n’étaient immédiatement disponibles pour un commentaire.