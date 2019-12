Soupçons d’importation de blé contaminé : Des déclarations incohérentes exigent la poursuite de l’enquête au niveau du parlement

Les incohérences relevées entre les déclarations du ministre du Commerce et celui de l’Agriculture concernant l’affaire du blé importé de Bulgarie en Tunisie et soupçonné d’être mélangé par des quantités moisies et contaminé par des radiations nucléaires, pose problème au sein de la commission de la Réforme administrative et de la Bonne gouvernance au sein du Parlement.

Jeudi, le président de la commission parlementaire, Badreddine Gammoudi a déclaré aux journalistes, lors d’un point de presse tenu au parlement au Bardo (Grand Tunis), que les enquêtes vont se poursuivre “faute de contradiction des informations”. “Jusqu’à ce jour, la commission a audité trois ministres, la ministre de la Santé et les ministres du Commerce et de l’Agriculture, a-t-il dit.

D’après ses dires, le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb avait déclaré que seulement 15 quintaux de blé, d’une cargaison de 11 mille tonnes, ont été moisis et détruits après sa livraison au Port de Sousse entre le 29 et 4 septembre 2019. Toutefois, le ministre du Commerce, Omar Béhi a donné, quant à lui, une version différente.

D’après Béhi, cité par le président de la Commission de la Réforme administrative et de la Bonne gouvernance, les quantités de blé moisi s’élèvent à 250 tonnes et elles (les quantités) ont été renvoyées au fournisseur bulgare.

Les quantités de blé ont été importées par une société privée, rappelle-t-on, dans la perspective de les transformer en Tunisie et les réexporter sous forme de pâte alimentaire ou farine.

Une employée du ministère de la Santé avait alerté, selon les membres de la commission parlementaire, sur les réseaux sociaux, sur un mélange du blé importé avec des quantités moisies.

En réaction à cette alerte, la Commission parlementaire a lancé une enquête, mais aucune preuve ne confirme, jusqu’à ce jour la contamination du blé importé par des radiations nucléaires, une information qui circule aussi sur les réseaux sociaux.

Selon les membres de la commission, le fournisseur bulgare est muni d’un certificat délivré par un bureau international de contrôle qui confirme l’absence de contamination.

Pour mémoire, le ministère de l’Agriculture avait démenti, dans un communiqué, le 23 décembre 2019, la contamination de la cargaison de blé importé par les radiations nucléaires et confirmé sa certification conforme aux normes nationales et internationales de qualité.