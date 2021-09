Sous-marins: Macron et Biden tentent un « retour à la normale »

Six jours après le début de la crise des sous-marins, Joe Biden et Emmanuel Macron ont annoncé mercredi des « engagements » pour rétablir une confiance durement éprouvée, le président américain espérant désormais un « retour à la normale ».

Sollicité par Washington, l’entretien téléphonique était très attendu. Et le dirigeant américain a semblé reconnaître un défaut de dialogue avec son plus vieil allié, selon une déclaration commune publiée par l’Elysée et la Maison Blanche.

Les deux hommes sont convenus que « des consultations ouvertes entre alliés » auraient « permis d’éviter cette situation », dit le communiqué.

Lors de l’échange qui a duré environ trente minutes selon la Maison Blanche, Emmanuel Macron et Joe Biden ont tenté de trouver une issue à la crise diplomatique la plus grave entre les Etats-Unis et la France depuis le « non » français à la guerre d’Irak en 2003.

Le ton de la conversation était « amical » et Joe Biden « espère » que cet entretien marquait « une étape vers un retour à la normale » entre les deux alliés, a dit la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, lors d’un point-presse de routine.

Il sera suivi jeudi à New York, où se tient l’Assemblée générale annuelle de l’ONU, d’un tête-à-tête entre les ministres des Affaires étrangères français et américain, Jean-Yves Le Drian et Antony Blinken, a annoncé une responsable américaine.