Sousse : 90 exposants au Salon national du tapis et du tissage

La cinquième édition du salon national du tapis et du tissage se poursuit au 23 février 2020, à l’espace de la foire internationale de Sousse. Inauguré, vendredi, ce salon est organisé par l’office national de l’artisanat.

‘’Près de 90 artisans de différents gouvernorats (Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Kasserine, Sfax, Siliana, Gafsa, Kef, Médenine, Sidi Bouzid, Tozeur, Béja, Kébili) participent à cet événement, ainsi que des représentants d’Algérie’’, souligne à l’agence TAP Kais Gaaloul, commissaire régional de l’artisanat.

Les artisans exposent des produits divers (tapis, margoum, klim, hayek).

Le salon connait la participation d’exposants de 8 gouvernorats de l’intérieur, dans l’espace des gouvernorats, dans le cadre de l’application du principe de discrimination positive, où des pavillons d’une superficie de 36 m² ont été attribués à chaque région.

Le salon comprend, selon la même source, un espace réservé à un groupe de jeunes entrepreneurs, diplômés des instituts supérieurs des arts et métiers et des centres de formation professionnelle des gouvernorats de Sousse, Gafsa, Gabès, Mahdia, Nabeul, Tozeur et Kef, qui ont lancé des projets en textile.

Cette initiative vise à aider les jeunes à entrer sur le marché et à promouvoir leurs produits.