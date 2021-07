Sousse: A quelque chose près, le tourisme comme à l’accoutumée!

La Tunisie connaît une période d’activité intense pour les opérateurs touristiques, malgré la recrudescence des contaminations. Les touristes y affluent alors même que les médecins luttent contre le coronavirus.

À Sousse, station balnéaire méditerranéenne de Tunisie, les touristes baignent dans la sérénité, à l’abri de toute perturbation.

« On est avec un tour opérateur, on descend de l’avion on est dans un bus, le gel, la désinfection et le masque. Il nous dépose à l’hôtel, je ne me voyais pas risquer grand-chose. Mais le risque zéro n’existe pas, et je me suis dit : ‘si je me retrouve là-bas en quarantaine avec le petit’… mais l’envie de revenir ici était trop forte « , raconte une touriste française vaccinée vivant au Luxembourg, citée par l’AFP.

Deux touristes russes vaccinés, médecins à Moscou, cités par la même source disent » nous ne sommes pas inquiets ».

« Ce n’est pas un problème pour nous. C’est un problème pour les gens, mais pas pour nous car il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup d’antiseptiques donc nous ne sommes pas inquiets. »

Les opérateurs touristiques disent avoir pris des mesures de précaution pour leurs clients.

« Nous avons formé le personnel à la bonne pratique des protocoles sanitaires, nous avons réduit notre occupation à moins de 50%, nous avons mis beaucoup de distributeurs de gel désinfectant partout dans l’hôtel, dans les restaurants, les bars, à l’entrée de chaque étage et dans les ascenseurs », a déclaré le directeur d’un établissement hôtelier à Sousse.

Beaucoup de touristes viennent de France. Le pays a placé la Tunisie sur sa « liste rouge » de voyage en raison du nombre croissant d’infections au covid-19. Toutefois, les personnes ayant reçu les deux vaccins contre le virus sont autorisées à visiter le pays.