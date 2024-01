Sousse: Accord sur une régularisation partielle de la situation des employés de l’AMS vis-à-vis de la CNSS

Un accord a été trouvé, vendredi, pour une régularisation partielle de la situation des employés de l’entreprise « Les Ateliers Mécaniques Du Sahel » (AMS) vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), à l’issue d’une séance de travail tenue, vendredi au siège du gouvernorat de Sousse.

Les salariés de l’AMS, entreprise proposée à la vente et sous contrôle judiciaire, ont été licenciés et privés de leurs salaires et de la couverture sociale depuis trois ans, à compter de la date de fermeture de l’entreprise.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le secrétaire général du syndicat de base à l’AMS, Hamza ben Abderazzak a indiqué que l’administrateur judiciaire s’est engagé à la déclaration des salaires des employés auprès de la CNSS au compte de l’année 2023, ce qui leur permettra de bénéficier des carnets de soins médicaux.

Lors de cette séance, il a également été convenu d’accélérer le règlement du statut de 41 travailleurs, qui seront congédiés sous une formule de retraite anticipée, selon la même source.

