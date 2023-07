Sousse : Arrestation de membres d’un réseau de trafic de drogue et blanchiment d’argent

Hichem Besbes, porte-parole et procureur de la République près du tribunal de Sousse 1, a ordonné la brigade anti-stupéfiants de mener une enquête autour d’un réseau

spécialisé en le trafic de drogue et de blanchiment d’argent, qui opère dans la région, et ce après l’arrestation d’un membre de ce réseau.

Il a, dans une déclaration à l’Agence TAP, ajouté que les recherhces préliminaires ont permis de saisir auprès de ce membre 30 comprimés d’ecstasy, 58 plaquettes de cannabis et plus de 200 mille dinars et un montant en devise.

Un mandat de dépôt a été émis, vendredi, contre un membre du réseau alors que d’autres criminels, tunisiens et étrangers, sont toujours recherchés.

