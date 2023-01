Sousse : Baisse considérable de la récolte des olives

La production des olives dans le gouvernorat de Sousse ne dépassera pas les 27 mille tonnes d’olives soit 5400 tonnes de l’huile d’olive contre 81 mille 185 tonnes d’olives la saison précédente soit 16 mille tonnes de l’huile.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président régional de l’Union de l’Agriculture et de la pêche maritime à Sousse Hassen Letaief que le nombre des oliveraies productives à un 1 million 400 mille arbres d’un total de 5 millions oliveraies de la région.

Selon la même source, la baisse de la production est due essentiellement à la sécheresse et la baisse de la pluviométrie.

Tout en signalant l’état critique des oliveraies de Sousse en raison du manque d’irrigation et la poursuite de la sécheresse, Letaif a appelé les autorités de tutelle à intervenir pour sauver le secteur des olives qui est l’un des secteurs économiques importants de la région.

