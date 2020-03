Sousse-Coronavirus: Sit-in à l’hôpital Farhat Hached

Des agents et des cadres médicaux et paramédicaux de l’hôpital universitaire Farhat Hached à Sousse ont observé, mardi matin, un sit-in devant le bureau de la direction générale de l’établissement. Ils réclament des moyens suffisants de protection sanitaire, après l’hospitalisation au sein de l’établissement du premier cas avéré de coronavirus (Covid-19).

Le personnel médical exige des gants, des masques et des produits de stérilisation en nombre suffisant, pour tous les services de l’hôpital, indique à l’agence TAP Firas Chouikha, membre du syndicat de base.

Le premier cas confirmé de coronavirus a été transféré à l’hôpital universitaire Farhat Hached, à Sousse, dans la nuit de lundi à mardi, affirme, à l’agence TAP le directeur régional de la santé à Sousse, Sami Rekik. L’état de santé du patient est hors de danger. Il devra guérir complètement, dans les prochains jours, estime la même source.