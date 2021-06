Sousse-Covid : couvre-feu de 20h à 5h à partir de samedi

un communiqué publié vendredi, Raja Trabelsi, gouverneur de Sousse, a annoncé l’instauration d’un confinement sanitaire ciblé dans la totalité des délégations du gouvernorat ainsi qu’un couvre-feu de 20h à 5h du matin, et ce à partir de samedi 26 juin courant jusqu’au 11 juillet 2021.

Il a été également décidé d’interdire l’usage des chaises dans les cafés et restaurants et la consommation sur place à partir de 16h ainsi que de fermer tous les lieux de culte et suspendre toutes les cérémonies et manifestations publiques et privées.

Ces mesures interviennent face à la dégradation de la situation épidémiologique dans la région, a-t-on appris de même source.