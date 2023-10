Sousse : Démarrage de la saison agricole 2023-2024 sur fond de défis majeurs

Le coup d’envoi de la saison agricole 2023-2024 a été donnée, mercredi, à Sousse, lors d’une séance de travail consacrée à cet effet, tenue sous la présidence du gouverneur de la région, en présence des responsables régionaux et d’un nombre d’agriculteurs et marins pêcheurs de la région.

La réunion a été l’opportunité d’évoquer l’ensemble des lacunes qui entravent l’essor du secteur au fil des saisons agricoles’ a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche à Sousse, Hassan Ltaief.

En chef de file des problèmes soulevés par les professionnels du secteur, la grave pénurie d’eau d’irrigation ainsi que la nécessité d’investir des ressources d’eau alternatives en vue de contourner cet obstacle.

A cet égard, les participants ont préconisé la mise en œuvre de forages de puits profonds dans chaque zone d’irrigation publique, en plus d’établir un plan pratique de dessalement de l’eau de mer et de limiter l’exploitation de l’eau du barrage » Nabhana » aux seules fins agricoles.

Les adhérents de l’Union ont dans ce sens réclamé l’octroi de subventions aux petits agriculteurs actifs dans les périmètres publics sous exploités par le gouvernorat de Sousse, selon eux, déplorant la pénurie des graines des Grandes Cultures et l’augmentation excessives du prix de l’orge subventionnée.

- Publicité-