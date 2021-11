Sousse El Kantaoui, une destination touristique tunisienne privilégiée pour les Libyens

La zone Sousse El Kantaoui, constitue la destination touristique tunisienne privilégiée pour les Libyens, a indiqué dimanche, à Sousse, le président du conseil de la chambre du tourisme de l’ouest de la Libye Mustapha Aboubaker Charmit

A cet égard, Tunisair oeuvre à augmenter les offres sur la Libye à 5 vols par semaine durant l’hiver prochain, au lieu de 3 actuellement, pour répondre à la hausse de la demande des touristes libyens a-t-il ajouté à l’Agenc TAP.

Charmit qui fait partie d’une délégation de représentants des agences de voyages libyennes en visite à Sousse, s’est dit confiant dans la reprise des vols touristiques libyens vers la Tunisie après la baisse enregistrée en raison de la pandémie du Covid 19 et les crises politiques traversant la région, rappelant que Tunisair assurait auparavant 68 vols par semaine entre les différents aéroports tunisiens et libyens.

La délégation représentant des responsables des agences de voyages libyennes effectue depuis samedi, une visite dans des différents établissements touristiques à Sousse où elle a eu des rencontres opérateurs touristiques tunisiens sur les produits touristiques à même d’attirer les touristes libyens tout au long de l’année.

Le déplacement en Tunisie, de la délégation touristique de l’ouest de la Libye, est organisé par le ministère tunisien du tourisme et de l’artisanat et du transporteur national Tunisiair. Au programme de cette visite qui vise à prospecter de nouvelles perspectives pour l’investissement touristique dans les deux pays, à activer le tourisme frontalier et à se concerter sur la participation des opérateurs des deux pays aux manifestations touristiques dans le monde, figurent notamment des ateliers de travail organisés dans la capitale.