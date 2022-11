Sousse, en bas du classement en termes d’accaparation de financement public

Dans le gouvernorat de Sousse, le volume des investissements publics programmés dans le plan de développement 2016/2020 a baissé de 830 MDT, plaçant le gouvernorat en bas du classement en termes d’accaparation de financement public à l’échelle nationale.

Dans le même contexte, le secteur de la santé a également été touché par la discrimination positive dans la région où les établissements hospitaliers, qui reçoivent des patients de 14 gouvernorats, souffrent du manque de ressources financières et par conséquent trouvent des difficultés à acquérir de nouveaux équipements médicaux, renforcer leurs personnels et améliorer la qualité des prestations.

Par ailleurs, les disparités de développement entre la côte maritime du Grand Sousse et le reste des régions du gouvernorat sont considérées comme des dossiers urgents sur lesquels les prochains représentants du gouvernorat doivent travailler pour trouver des solutions pratiques dans le cadre d’une approche interactive.

Par ailleurs, un certain nombre d’habitants de la région attendent des candidats aux élections législatives des solutions appropriées aux problèmes d’urbanisme et fonciers et qui ont été à l’origine de l’extension des quartiers anarchiques, l’émergence de graves problèmes environnementaux et sociaux ainsi que la congestion du trafic routier.