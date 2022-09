Sousse: « Farmer to Farmer » pour la formation agricole, et la station de dessalement de 127,9 MDT

Le coup d’envoi de l’entrée en service de la plateforme numérique « Farmer to Farmer » (D’agriculteur à agriculteur), a été donné, lundi, par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Elyes Hamza, lors d’une journée d’information organisée a cet effet à Sousse.

Dédiée à la formation et la vulgarisation agricoles à distance au profit des agriculteurs et des pêcheurs dans la région de Sousse, la plateforme a été conçue dans le cadre du projet FARMER, d’un budget de cinq millions de dollars, financé par le Département d’Etat américain. Ce projet vise à soutenir le développement du secteur agricole en Tunisie à travers l’assistance technique de l’Agence de vulgarisation et de formation agricole (AVFA) et la modernisation de 5 établissements de formation dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, à savoir ceux de Takelsa (Nabeul), Chott Meriem (Sousse), Hakim Sud (Jendouba), Sbeïtla (Kasserine ) et Tabarka (Jendouba).

Cette journée d’information a également été l’occasion d’annoncer l’entrée en exploitation de la nouvelle plateforme digitale dédiée à l’amélioration de la bonne gouvernance des exploitations agricoles et des Centres de formation professionnelle agricole élaborée dans le cadre du programme « Formation et intégration professionnelle en Tunisie » financé par la Coopération suisse.

A cette occasion, le ministre de l’agriculture a affirmé, dans une déclaration à l’agence TAP, a indiqué que « la numérisation du secteur agricole a été dictée par la régression du nombre des vulgarisateurs agricoles face à une hausse du nombre des exploitations ».

La station de dessalement de Sousse avancée de 60 %

De son côté, la conseillère politique au sein de l’Ambassade américaine à Tunis, Heather Kalmbach, a réitéré l’engagement de son pays à soutenir le secteur agricole tunisien , et rappelé que les exportations agricoles tunisiennes vers les Etats-Unis à l’instar de l’huile d’olive et des dattes ont augmenté de 20% entre 2019 et 2020.

Le ministre a par ailleurs pris connaissance de l’état d’avancement du projet de construction de la station de dessalement d’eau de mer de Sidi Abdelhamid (Sousse) dont les travaux ont avancé de 60% et dont le coût s’élève à 127,9 millions de dinars. Cette station sera en mesure, dès son entrée en exploitation, de dessaler environ 50 mille mètres cubes d’eau de mer par jour, pour ensuite dessaler 100 mille mètres cubes par jour, dans une seconde étape.