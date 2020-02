Sousse: Hypothèque de deux navires étrangers accostés depuis 5 ans au port commercial

La direction du Port commercial de Sousse a entamé les procédures de vente aux enchères de deux navires accostés à l’un des quais de ce port depuis 2015, a fait savoir, jeudi, à l’agence TAP, le directeur du port Kaïs Khayech.

Les deux navires font l’objet d’une hypothèque en vue de rembourser les dettes de leurs propriétaires, auprès de l’Office de la Marine marchande et des Ports.

De son côté, le commandant du port commercial Fakher Ben Nasser a précisé, à l’agence TAP, qu’il s’agit d’une hypothèque visant la première embarcation (Bakir), dont l’affréteur d’une nationalité étrangère, a porté plainte contre son équipementier maritime turc, à cause d’un contentieux financier entre eux et ce, après l’accostage de ce navire au port commercial de Sousse le 15 avril 2015, en vue de son chargement en grignon.

Quant au second navire Shahra2, il porte le drapeau de la République de Sierra Léone et est accosté au port de Sousse depuis 16 décembre 2015. Il fait également, l’objet d’une hypothèque, du moment où la direction du port a reçu, lors de son déchargement, une ordonnace sur requete adressée par son premier propriétaire, lequel prétend que le deuxième propriétaire ne s’est pas acquitté des frais de vente.

Les autorités portuaires de Sousse se sont trouvées dans l’obligation de préserver la sécurité des deux navires et leur proche environnement notamment, après la décision des ravitailleurs de ne plus prendre en charge l’équipage, a souligné le responsable.

Et d’ajouter que le ravitailleur du deuxième navire a maintenu le minimum de l’équipage tout en se débarrassant parallèlement, des services du concessionnaire, seul habilité à coordonner avec la direction du port.

Les deux navires hypothéqués occupent deux quais du port depuis près de 5 ans, a noté Ben Nasr estimant que cet état de fait pourrait constituer un frein à l’activité du port commercial de Sousse et représente ainsi un danger pour la sécurité du port.