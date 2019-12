Sousse Mall, une belle réussite commerciale, non connectée

Des voitures parquées, parfois en double file, des deux côtés de la nationale reliant Kalaa Kébira et Akouda à l’autoroute, qui devient impraticable sur des centaines de mètres. Les clients font la queue et viennent de toutes les villes du Sahel, obligés parfois de descendre de voiture ou des taxis collectifs, bien loin et continuer à pieds pour cause d’embouteillage parfois monstres. Le poste de la Garde nationale in-situ, est parfois dépassé par la circulation, bien que donnant toujours la priorité aux visiteurs du Mall, ce qui n’arrange en rien la circulation sur cette route menant à l’autoroute Sousse-Tunis. Une meilleure régulation de la circulation, sur ce tronçon de route, déjà devenu invivable du point de vue circulation, s’impose. A l’intérieur, l’accueil est professionnel, pour un “luxe abordable” comme nous dira un des vendeurs, bien que les gardes à l’intérieur soient parfois incapables d’orienter les visiteurs. Un dépliant d’orientation à distribuer aux visiteurs, ne serait pas malvenu.

Tout cela n’enlève rien à la réussite de ce projet, dans une région qui en manquait et qui participera certainement à augmenter le montant des dépenses du touriste, comme les Russes que nous avons pu voir dans les boutiques de cette hyper-surface commerciale bien conçue. Sauf que cette belle réussite commerciale restait, jusqu’à ce dimanche, non contactée. Une fois entré au Mall, le client perd toute connexion avec les réseaux mobiles et l’internet. Les dirigeants de Sousse Mall devraient y remédier, par un partenariat avec l’un des opérateurs Mobile qui installerait une antenne relais, au moins pour garantir que le client y passe le plus de temps et y consomme plus.