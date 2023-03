Sousse: Perte de contact avec 3 pêcheurs d’une barque ayant quitté le port depuis dimanche

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche maritime de Sousse, Hassan Latif, a révélé, lundi, la poursuite de la perte de contact avec les 3 marins pêcheurs à bord d’une baraque de pêche ayant quitté le port de pêche de Sousse depuis hier dimanche à 10h de matin.

De son côté, le secrétaire général du syndicat de base au port de pêche de Sousse, Walid Chahed a déclaré que des unités de la Garde nationale, de l’armée et des douanes soutenues par un hélicoptère et des marins-pêcheurs poursuivent les opérations de recherche au large de la mer pour trouver les trois marins disparus.

Il est à noter que des vents violents ont soufflé hier, dimanche, sur les côtes de Sousse, et que la mer a été très agitée.

