Sousse : Report de l’examen du dossier d’instruction de l’affaire Instalingo

La chambre d’accusation de la cour d’appel à Sousse, a décidé, mardi, de reporter l’examen du dossier de l’affaire Instalingo au 20 juillet courant, sur requête du parquet et des avocats des prévenus, a déclaré le porte-parole officiel du tribunal, Hédi Khssib.

Le parquet et les avocats des accusés ont fait appel à la sentence du juge d’instruction, qui avait classé les charges contre 15 suspects et renvoyé 36 autres devant La chambre d’accusation, en état de liberté ou de détention, selon un examen au cas par cas, a souligné la même source.

Pour rappel, en septembre 2021, le procureur de la République avait ordonné l’ouverture d’une enquête contre l’entreprise spécialisée dans le contenu numérique, implantée à Kalâa Kebira (Gouvernorat de Sousse), Instalingo, pour tentative de changement de la forme du gouvernement, incitation des citoyens à s’entretuer, appel au désordre public, au meurtre et au pillage, conformément aux articles 67, 68 et 72 du Code pénal.

